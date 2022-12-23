الحكومة الكورية تنفق 65% من ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام

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تنوي الحكومة الكورية إنفاق 65% من ميزانيتها المركزية، وتوفير 940 ألف وظيفة خلال النصف الأول من هذا العام.جاء ذلك في خطة الحكومة للإنفاق السريع للميزانية، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع طارئ للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية اليوم الأربعاء.وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تعاني كوريا من ركود في معيشة الشعب والصادرات خلال النصف الأول من هذا العام، لكنها توقعت أن يشهد الاقتصاد الكوري انتعاشا في النصف الثاني من العام نتيجة للتحسن في العوامل الاقتصادية الخارجية.وأكدت الوزارة على ضرورة ضخ الأموال بوتيرة سريعة لدعم حيوية القطاع الخاص ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المحتمل في النصف الأول من هذا العام.وتوقعت الحكومة أن تصل الزيادة في عدد العاملين هذا العام إلى نطاق 100 ألف عامل، وهو ما يمثل ثمن مستوى العام الماضي.وضمن الجهود الرامية إلى زيادة عدد الوظائف الجديدة، تخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 10.4 تريليون وون، أي ما يعادل 70% من إجمالي الميزانية الخاصة بمشروعات زيادة الوظائف في النصف الأول من هذا العام.وتخطط الحكومة لتوظيف 940 ألف شخص في النصف الأول من هذا العام من بين مليون و44 ألف شخص، وهو العدد المستهدف لهذا العام.كما تخطط لإنفاق 5.4 تريليون وون للاستقرار في أسعار المستهلكين تماشيا مع مراعاة وضع العرض والطلب واتجاهات أسعار السوق.