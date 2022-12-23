الحكومة الكورية تكشف عن إجراءات لاستقرار الأسعار قبل رأس السنة القمرية

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كشفت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اليوم الأربعاء عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسعار قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وبموجب هذه الإجراءات، ستقوم الحكومة بتوريد المنتجات الزراعية ذات الطلب المرتفع خلال فترة العطلة، بما في ذلك التفاح والكمثرى ولحم البقر والبيض، بمقدار 1.5 ضعف مقارنة بعطلة العام الماضي.وتخطط الحكومة لتوريد 8 آلاف و80 طنا يوميا من المنتجات الزراعية العشر الرئيسية خلال الفترة من الثاني وحتى العشرين من يناير الجاري، أي قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بعد أن كان حجم التوريد 5 آلاف و467 طنا يوميا في الأوقات العادية.بهذا سيتم توريد إجمالي 140 ألفا و64 طنا من المنتجات الزراعية الرئيسية، بما في ذلك الملفوف والفجل والتفاح والكمثرى ولحم البقر ولحم الخنزير والدجاج والبيض والكستناء والعناب، خلال الثلاثة أسابيع القادمة.كما ستنظم وزارة الزراعة معرضا للمنتجات الزراعية والحيوانية بخصومات خلال الفترة من الخامس وحتى الخامس والعشرين من يناير الجاري من أجل تقليل الأعباء المادية عن المستهلكين خلال موسم عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وسوف تتراوح نسب التخفيضات بين 20% و30%.