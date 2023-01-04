رفع اللوائح العقارية باستثناء 4 مناطق في سيول

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قررت الحكومة الكورية رفع اللوائح العقارية عن جميع المناطق باستثناء أربع مناطق في سيول، في خطوة لمنع الهبوط الشديد في سوق العقارات.وسوف تظل اللوائح المصممة لتثبيط صفقات المضاربة العقارية سارية فقط في أربع مناطق في سيول، هي: "صو تشو" و"كانغ نام" و"سونغ با" و"يونغ سان". وتأتي هذه الخطوة بعد 54 يوما من رفع القيود في جميع المناطق باستثناء العاصمة سيول وأربع مناطق في مقاطعة كيونغ كي، في نوفمبر الماضي.كما أزالت الحكومة سقف أسعار ما قبل البيع على المنازل المبنية للقطاع الخاص في جميع المناطق باستثناء تلك المناطق الأربع في العاصمة.وتم أيضا اتخاذ قرار بإلغاء القاعدة التي تتطلب من مشتري المنازل الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات في المنازل الخاضعة لنظام سقف الأسعار في منطقة العاصمة.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عن هذه الخطوات أمس الثلاثاء خلال إحاطة سياسية بمناسبة العام الجديد تم تقديمها للرئيس "يون صوك يول" في المكتب الرئاسي.