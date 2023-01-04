الرئيس يون يدعو إلى تخفيف اللوائح المتعلقة بالطلب في سوق العقارات

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أبرز الرئيس الكوري "يون صوك يول" الحاجة إلى تخفيف اللوائح المتعلقة بالطلب في سوق العقارات بطريقة جذرية وسريعة.جاء ذلك خلال تلقي الرئيس تقارير سياسية من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة البيئة، أمس الثلاثاء، في المكتب الرئاسي. وطلب الرئيس من الوزارتين التركيز على تحسين سبل عيش الناس بدلا من التركيز على اللوائح، وكذلك الاهتمام بالعمل القائم على العلم والخبرة.وشدد الرئيس على أن الحكومة السابقة اعترفت بالعقارات والبيئة كقضايا سياسية وأيديولوجية، في إشارة واضحة إلى حكومة "مون جيه إين"، التي ارتفعت أسعار المساكن في ظلها.وشدد الرئيس يون على أن السياسة العقارية لوزارة الأراضي يجب أن تتجنب اللوائح المفرطة، بحيث ترتفع الأسعار وتنخفض بشكل متوقع، كما دعا المسؤولين إلى تخفيف اللوائح المتعلقة بالطلب بشكل كبير وسط مؤشرات على الهبوط الحاد في سوق العقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة.