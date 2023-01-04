الحكومة الكورية تعتزم توفير مليون مسكن خلال 5 سنوات

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تخطط وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل لتوفير مليون مسكن على مدى السنوات الخمس القادمة.وقالت الوزارة في تقرير سياسي قدمته للرئيس أمس الثلاثاء، إنها ستوفر 500 ألف مسكن عام و500 ألف وحدة أخرى في مساكن عامة للإيجار خلال فترة ولاية حكومة الرئيس "يون صوك يول" التي تبلغ مدتها خمس سنوات.ويمثل الرقم الإجمالي زيادة بنسبة 29% مقارنة بـ776 ألف مسكن تم توفيرها في السنوات الخمس الماضية في ظل حكومة "مون جيه إين".ومن بين الـ500 ألف من المنازل العامة، سيتم توفير 340 ألفا للشباب، بينما سيتم تخصيص 160 ألفا لكبار السن.وتخطط الوزارة وشركة تطوير الإسكان لتوفير سبعة آلاف منزل في سيول في غضون هذا العام.