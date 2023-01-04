الولايات المتحدة تؤكد التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية وسط التهديدات والاستفزازات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إنه "من المؤسف" أن تقوم كوريا الشمالية بارتكاب استفزازات بدلا من الحوار والدبلوماسية.ووصف برايس استفزازات كوريا الشمالية بأنها "غير مناسبة وغير حكيمة"، في نهاية المطاف بالنسبة لكوريا الشمالية نفسها، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار بناء من أجل تحقيق هدف نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، لكن كوريا الشمالية ظلت ترفض الحوار مرارا وتكرارا.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط ما لم تغير كوريا الشمالية نهجها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستوفي بالتزاماتها الأمنية للدول الحليفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قولا وفعلا.