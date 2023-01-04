ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني في ديسمبر

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زادت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، في شهر ديسمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن إجمالي قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي قد بلغ 423.16 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 7 مليارات و6 ملايين دولار مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وقد توسعت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض استمر ثلاثة أشهر متتالية من أغسطس إلى أكتوبر.ويُعزى الارتفاع الأخير إلى زيادة قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار، مع ضعف الدولار بنسبة 2.8% مقابل ست عملات رئيسية في ديسمبر.وأضاف التقرير أنه عند نهاية نوفمبر، كانت كوريا الجنوبية تاسع أكبر دولة في العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا.