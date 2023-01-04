الصين تتعهد بالاستجابة لقيود السفر بإجراءات متبادلة

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انتقدت الصين الدول التي فرضت قيودت على مسافريها بسبب فيروس كورونا، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة ردا على ذلك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لأغراض سياسية".وحذرت المتحدثة من أن الصين ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل في المواقف المختلفة. وقالت "ماو" أيضا إن بعض الدول فرضت قيودا على الدخول تستهدف المسافرين الصينيين فقط، وادعت أن تلك الإجراءات تفتقر إلى أي أساس علمي، وأن بعض الممارسات "المفرطة" هي أمر "غير مقبول".وأضافت أن إجراءات الحجر الصحي يجب أن تكون علمية وذات صلة، ولا يجب أن تعرقل التبادلات والتعاون.وقد تزامنت هذه التصريحات مع بدء تطبيق تدابير في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، تتضمن فرض متطلبات أو قيود سفر للاستجابة لتزايد الإصابات في الصين، بعد أن أنهت بكين فجأة سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في أوائل ديسمبر الماضي.