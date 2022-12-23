كوريا تسجل أكبر فائض تجاري مع فيتنام في عام 2022

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سجلت كوريا الجنوبية أكبر فائض تجاري لها مع فيتنام في العام الماضي، وذلك لأول مرة. ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة إجمالي شحنات البلاد إلى فيتنام 60 مليارا و980 مليون دولار في العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات من فيتنام، التي تقع في جنوب شرق آسيا، 26 مليارا و720 مليون دولار، مما أدى إلى فائض تجاري لصالح كوريا بمقدار 34.25 مليار دولار.ويتجاوز هذا الفائض التجاري الفائض مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي بلغ الفائض الكوري معها 28 مليار دولار، وكذلك هونغ كونغ والهند. ويُعزى الارتفاع الحاد في الفائض مع فيتنام خلال العام الماضي إلى زيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث احتفل البلدان بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.وقد زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5% على أساس سنوي في عام 2022، وتوسعت للعام السادس على التوالي منذ عام 2017 وتجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة، بينما تراجعت هونغ كونغ، التي كانت أكبر شريك للفائض التجاري الكوري، في الفترة من 2019 إلى 2021، إلى المركز الثالث في العام الماضي.