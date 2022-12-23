السياسية الرئيس السابق مون يقول إن حكومته أنشأت النظام المضاد لطائرات الدرون

قال الرئيس الكوري الجنوبي السابق "مون جيه إين" إن حكومته أنشأت نظاما للرد على طائرات الدرون الكورية الشمالية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الثلاثاء، أدلى مون بهذا التصريح خلال زيارة في اليوم السابق قام بها رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" ومسؤولون كبار آخرون في الحزب الديمقراطي، إلى مقر إقامة الرئيس السابق في مدينة "يانغ سان" في جنوب شرق البلاد. وفي رد واضح على الانتقادات الموجهة لإدارته من قبل مكتب الرئيس الحالي "يون صوك يول" والكتلة الحاكمة، بشأن توغل كوريا الشمالية الأخير بطائرات بدون طيار، قال مسؤول في الحزب المعارض إن مون تحدث عن إدخال الرادارات والاستعدادات الجوهرية لنظام الطائرات بدون طيار في ظل حكومته.

وأعرب مون أيضا عن مخاوفه بشأن السياسة الأمنية الشاملة التي تنفذها حكومة الرئيس يون، بما في ذلك ردها على توغل الطائرات بدون طيار مؤخرا بواسطة كوريا الشمالية.

وقال مون إن العام الماضي أظهر أن السياسة بدون اتصال يمكن أن تكون خطيرة وتسبب الضيق للناس.

