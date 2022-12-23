سيول تدرس تعليق صلاحية الاتفاق العسكري بين الكوريتين إذا انتهكت بيونغ يانغ أراضيها

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات بإجراء دراسة حول تعليق صلاحية الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018، إذا كررت كوريا الشمالية شن استفزازات تنتهك فيها الأراضي الكورية الجنوبية.وجاء إصدار هذه التعليمات بعد أن تلقى الرئيس "يون" تقارير من مكتب الأمن القومي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة ومعهد الدفاع الوطني حول الاستراتيجية الهادفة لمواجهة انتهاك طائرات كوريا الشمالية بدون طيار للأجواء الكورية الجنوبية.ويذكر أنه من غير المعتاد أن يتحدث الرئيس "يون" بشكل مباشر عن تعليق صلاحية الاتفاق العسكري بين الكوريتين، رغم أنه كانت هناك مطالب داخل حزب قوة الشعب الحاكم بضرورة مراجعة الاتفاق بسبب استمرار كوريا الشمالية في شن استفزازات.كما أصدر الرئيس "يون" تعليمات لوزير الدفاع "لي جونغ سوب" بتأسيس وحدة خاصة بالطائرات بدون طيار لتعمل على تنفيذ المهام المتعلقة بالمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء نظام لإنتاج طائرات الشبح بدون طيار في غضون هذا العام.وقالت "كيم أون هيه" سكرتيرة الرئيس للعلاقات العامة إن تعليمات الرئيس "يون" جاءت تنفيذا لمسؤوليته عن حماية أرواح الشعب وسلامته، كما تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية الثابتة للجيش الكوري الجنوبي.