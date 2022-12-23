صادرات المحتويات الكورية تسجل أعلى مستوياتها في عام 2021

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تجاوزت صادرات المحتويات الكورية 12.4 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة السياحة اليوم الأربعاء، بلغ حجم صادرات المحتويات الكورية 12 مليارا و450 مليون دولار في عام 2021، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم صادرات المحتويات الكورية إلى انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو"، حيث تجاوز عدد أعضاء نوادي محبي الثقافة الكورية 150 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2021.وأشار التقرير إلى أن المحتويات الثقافية أصبحت ضمن أهم المنتجات التصديرية الكورية، متجاوزة الأدوات الإلكترونية المنزلية، والبطاريات الثانوية، والسيارات الكهربائية، وشاشات العرض.وطبقا لتقرير آخر صادر عن بنك التصدير والاستيراد الكوري في العام الماضي، فإن زيادة بمقدار 100 مليون دولار من صادرات المحتويات الكورية تؤدي إلى زيادة في صادرات السلع الاستهلاكية، مثل مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، بمقدار 180 مليون دولار.وقال التقرير أيضا إن إجمالي حجم مبيعات صناعات المحتويات في عام 2021 بلغ 137.5 تريليون وون، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام الأسبق، رغم جائحة كورونا المطولة والركود الاقتصادي العالمي.وبلغ عدد الشركات العاملة في إنتاج المحتويات في كوريا الجنوبية حوالي 109 آلاف شركة في عام 2021، بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ عدد العاملين فيها 611 ألف شخص، بانخفاض نسبته 4.8%.