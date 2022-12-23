سيول تعرب عن قلقها بشأن الحكم بالسجن 33 عاما على أون سان سو تشي

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن قلقها العميق بشأن الحكم بالسجن 33 عاما على زعيمة ميانمار السابقة "أون سان سو تشي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لي سو سوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية ظلت تدعو إلى إنهاء العنف، والإفراج عن المعتقلين التعسفيين، واستعادة الديمقراطية في أسرع وقت، منذ اندلاع أزمة ميانمار.وأكد المتحدث أن الحكومة الكورية تدعو مرة أخرى إلى تنفيذ الاتفاقات الخمس التي تم التوصل إليها في إطار رابطة آسيان، ومنها الاتفاق على انطلاق الحوار البناء بين الأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي لأزمة ميانمار واستعادة الديمقراطية فيها، والالتزام بالقرار الذي تبنته الأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي لإنهاء العنف بشكل فوري والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم "أون سان سو تشي".وقد قضت محكمة في ميانمار يوم الجمعة الماضي بالسجن 7 سنوات أخرى على الرئيسة السابقة "أون سان سو تشي".وبهذا الحكم. مددت العقوبة ضد "سو تشي" البالغة من العمر 77 عاما، إلى إجمالي 33 عاما بـ19 تهمة، منها تهم بالفساد والتحريض وانتهاك قواعد كورونا وتزوير الانتخابات وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.