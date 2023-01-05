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السياسية

وزير الأراضي يقول إن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة فوق مستواها الطبيعي

Write: 2023-01-05 09:56:34

وزير الأراضي يقول إن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة فوق مستواها الطبيعي

Photo : YONHAP News

قال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وون هي ريونغ" أمس الأربعاء إنه ما زال يعتقد أن أسعار العقارات في البلاد مرتفعة فوق مستواها الطبيعي وفوق المستوى الذي يستطيع أن يتحمله الناس.
وفيما يتعلق بإلغاء القيود الحكومية المشددة من سوق العقارات على الرغم من هذا التقييم، قال الوزير للصحفيين إن الحكومة تستجيب للأزمة بسرعة وبقوة، في إشارة إلى الانخفاض الحاد الأخير في أسعار المساكن.
وقد كشفت الحكومة يوم الثلاثاء عن مجموعة من الإجراءات لمنع انهيار أسعار العقارات، بما في ذلك تخفيف اللوائح العقارية في جميع المناطق باستثناء 4 أحياء في العاصمة سيول.
وقال الوزير "وون" إن السعر الطبيعي للعقارات يجب أن يتماشى مع معدل النمو الاقتصادي للدولة والدخل القومي.
وتعهد بمواصلة التركيز على توفير الإمدادات الكافية من المنازل، لكنه أضاف أنه لن يكون هناك تخفيف لقيود "الحزام الأخضر" في سيول.
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