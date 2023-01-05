صحف يابانية تنشر تقارير عن إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق

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نشرت صحف يابانية تقارير عن إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ هو" في العام الماضي.ونقلا عن مصادر متعددة مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" أمس الأربعاء إن "ري" أُعدم في وقت ما بين الصيف والخريف في العام الماضي، كما أن 4 أو 5 مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية يبدو أنهم قد أعدموا أيضا واحدا بعد الآخر في وقت قريب من إعدام "ري".وأضاف التقرير أن سبب الإعدام غير معلوم، لكن "ري" وعددا من الذين أُعدموا عملوا سابقا في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا.وتوقعت الصحيفة أن بعض المشاكل المتعلقة بالسفارة ربما كانت السبب في إعدامهم.ووفقا للصحيفة، فقد عبر بعض الدبلوماسيين الذين كانوا على علاقة وثيقة بالمسؤولين الذين تم إعدامهم عن مخاوفهم من نفس المصير.