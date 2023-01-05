الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

صحف يابانية تنشر تقارير عن إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق

Write: 2023-01-05 09:57:23

صحف يابانية تنشر تقارير عن إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق

Photo : YONHAP News

نشرت صحف يابانية تقارير عن إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ هو" في العام الماضي.
ونقلا عن مصادر متعددة مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" أمس الأربعاء إن "ري" أُعدم في وقت ما بين الصيف والخريف في العام الماضي، كما أن 4 أو 5 مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية يبدو أنهم قد أعدموا أيضا واحدا بعد الآخر في وقت قريب من إعدام "ري".
وأضاف التقرير أن سبب الإعدام غير معلوم، لكن "ري" وعددا من الذين أُعدموا عملوا سابقا في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا.
وتوقعت الصحيفة أن بعض المشاكل المتعلقة بالسفارة ربما كانت السبب في إعدامهم.
ووفقا للصحيفة، فقد عبر بعض الدبلوماسيين الذين كانوا على علاقة وثيقة بالمسؤولين الذين تم إعدامهم عن مخاوفهم من نفس المصير.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;