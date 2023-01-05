الجيش الكوري الجنوبي يضع خطة لتعزيز قدرات مواجهة الطائرات المُسَيَّرة

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قدم الجيش الكوري الجنوبي خطة لتعزيز قدرات البلاد في مواجهة الطائرات الكورية الشمالية المسيرة بدون طيار، في أعقاب التسلل الأخير من قبل طائرات بدون طيار كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي.ووفقا لوزارة الدفاع أمس الأربعاء، يخطط الجيش لإنشاء قيادة مشتركة للطائرات بدون طيار في أقرب وقت ممكن، بحيث تكون قادرة على تنفيذ مختلف المهام، مثل المراقبة والحرب الإلكترونية.وجاء ذلك استجابة لتعليمات الرئيس "يون صوك يول" بإنشاء وحدة مشتركة للطائرات بدون طيار.وقال مسؤول في الوزارة إن الجيش يسعى لتنفيذ الخطة بعد إجراء مراجعة شاملة لمفهوم العمليات وهيكل القيادة وتنظيم الجهاز الجديد، بحيث يتم ذلك بسرعة، على الرغم من أن العملية ستشمل الكثير من المراجعات.وأعربت الوزارة عن ثقتها بأنه من خلال الاستفادة من تكنولوجيا وكالة تطوير الدفاع، سيكون ممكنا إنتاجُ طائرات بدون طيار قادرة على التسلل، وطائرات بدون طيار صغيرة الحجم خلال هذا العام، وفقا لتعليمات الرئيس "يون".كما قرر الجيش تسريع تطوير ما يسمى بالطائرات بدون طيار المقاتلة، التي يمكنها مهاجمة الطائرات الأخرى بدون طيار.