الجيش الكوري يجري تدريبات على التصدي للطائرات المسيرة

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قرر الجيش الكوري الجنوبي إجراء تدريبات للدفاع الجوي اليوم الخميس لمواجهة التوغلات المحتملة لطائرات العدو المسيرة بدون طيار.ووفقا لما صرح به الجيش أمس الأربعاء، فسوف تشرف هيئة الأركان المشتركة على التدريبات التي ستقام بعد ظهر اليوم الخميس في مقاطعة "كيونغ كي" وشمال مقاطعة "كانغ وان" ومنطقة سيول الكبرى.وتشارك في التدريبات قيادة العمليات البرية وقيادة الدفاع عن العاصمة والقيادة الجوية وقيادة عمليات القوات الجوية.وستشمل التدريباتُ عملياتٍ مشتركة للمراقبة، بالإضافة إلى توجيه ضربات من الأرض ومن الجو باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والطائرات المروحية.وطلب الجيش تفهم المواطنين لأن التدريبات قد تسبب ضجيجا من الطائرات في بعض المناطق.