الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان التعاون العسكري مع كوريا

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيناقشان التعاون العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خلال القمة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم.وأدلى "جون كيربي"، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الأربعاء، في أثناء تعليقه على جدول أعمال القمة القادمة.وأشار "كيربي" إلى أنه كانت هناك بعض التدريبات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان في الأسابيع الأخيرة، كرد مباشر على التوتر المتزايد من قبل كوريا الشمالية، وأكد أن تلك التدريبات سوف تستمر.وقال إن واشنطن وطوكيو ستواصلان البحث عن سبل لتعزيز تعاونهما العسكري الثنائي القوي بالفعل، وكذلك التعاون الثلاثي مع سيول.وفيما يتعلق بالدعوة الأخيرة التي وجهها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى تحقيق "زيادة هائلة" في الرؤوس الحربية النووية، قال "كيربي" إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مساعي النظام لامتلاك قدرات عسكرية متقدمة وطموحاته النووية.وقال إن التدريبات الأخيرة هي جزء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواصلة ضمان صحة استعدادها للدفاع عن تحالفاتها الأساسية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك عن مصالحها الأمنية الوطنية الأوسع في المنطقة وخارجها.