إلزام القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار الكشف عن كورونا قبل الصعود إلى الطائرة

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اعتبارا من اليوم الخميس، سيُطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية قبل السفر إلى كوريا الجنوبية.وكان هذا الشرط أحد 5 إجراءات للحجر الصحي أعلنت عنها السلطات الصحية الكورية يوم الجمعة الماضي، استجابة للارتفاع الهائل المفترض في عدد الإصابات في الصين.وبذلك سيتوجب على جميع المسافرين القادمين من الصين جوا أو بحرا تقديم نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، بشرط إجرائه في غضون 48 ساعة من السفر، أو اختبار المستضد السريع في غضون 24 ساعة من السفر.وسيتم إعفاء القادمين إلى كوريا الجنوبية لحضور الجنازات أو لأسباب إنسانية أخرى، وكذلك المسافرون في مهام رسمية، من شرط إجراء الاختبار قبل الدخول، والذي سيتم تطبيقه من اليوم الخميس وحتى يوم 28 فبراير القادم.وقد بدأت كوريا الجنوبية في إجراء الاختبار الإلزامي في مطار "إنتشون" الدولي للقادمين من الصين يوم الاثنين الماضي، حيث تم اختبار الزوار القادمين في زيارات قصيرة الأجل فور وصولهم، وطلبت منهم الانتظار في منشآت منفصلة هناك حتى تصدر نتائج الاختبار.ويجب على المواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب الحاصلين على إقامة عند عودتهم من زيارة الصين إجراء الاختبار في غضون يوم واحد من وصولهم، والالتزام بالحجر الصحي في مكان إقامتهم حتى صدور نتائج الاختبار السلبية.