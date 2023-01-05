تأكيد اقتحام درون كورية شمالية منطقة حظر الطيران قرب المكتب الرئاسي في ديسمبر

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أكد الجيش الكوري الجنوبي أن إحدى الطائرات المسيرة التي اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم 26 ديسمبر الماضي قد وصلت في الواقع إلى منطقة حظر الطيران التي تشمل سماء المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.وقال مسؤول عسكري اليوم الخميس إن التفتيش الذي أجرته هيئة الأركان المشتركة على الاستعداد العسكري توصل إلى أن الطائرة قد مرّت عبْر الجزء الشمالي من منطقة حظر الطيران المسماة "بي - 73".وتغطي تلك المنطقة دائرة نصف قطرها 3.7 كيلومتر، ويقع في مركزها مبنى وزارة الدفاع والمكتب الرئاسي الجديد، وتمتد إلى منطقة "جونغ" وأجزاء من مناطق "صو تشو" و"دونغ جاك".لكن المسؤول نفى بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الطائرة طارت لمسافة 700 متر داخل المنطقة، أو اقتربت من المكتب الرئاسي بمسافة 3 كيلومترات.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد نفت في يوم الخميس الماضي أن تكون الطائرات الكورية الشمالية قد توغلت في منطقة حظر الطيران، بعد أن قال أحد نواب المعارضة في البرلمان إن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون الطائرات المسيرة قد دخلت لتلك المنطقة.