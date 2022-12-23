تغيير نظام بناء مجمعات الشقق الشاهقة في سيول

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قررت الحكومة الكورية إلغاء القيود التي تنص على عدم ارتفاع المباني السكنية لأكثر من 35 طابقا، بحيث يتم تطبيق ذلك بشكل موحد على الشقق في سيول بعد 9 سنوات، كما قررت تطبيق نظام "حق المشاة اليومي" للاستمتاع بالسكن والعمل والترفيه في غضون 30 دقيقة سيرا على الأقدام.جاء ذلك في "الخطة الإطارية لمدينة سيول لعام 2030" التي أعلنت عنها بلدية سيول اليوم.يذكر أن الخطط الإطارية عبارة عن أعلى خطة مساحية لوضع توجيهات لمختلف الخطط الحضرية التي تنفذها بلدية سيول، ويتم وضعها كل خمس سنوات حسب قانون تخطيط الأراضي.وقد طرحت بلدية سيول مبادرة "سيول المريحة للمعيشة، وسيول للجميع" باعتبارها رؤية للمدينة للسنوات العشرين القادمة، ومن ثم وضعت 7 أهداف ومختلف الاستراتيجيات الخاصة بها.وتشمل الأهداف السبعة كلا من: ترسيخ حق المشاة اليومي، وإعادة تنسيق الواجهات المائية، وتجسيم البنية التحتية، وابتكار وظائف مركزية، ووضع البنية التحتية لوسائل المواصلات المستقبلية، وتحقيق الحياد الكربوني، والتحول الكبير من الخطط الحضرية.وتركز الخطة الجديدة بصفة خاصة على الانتقال إلى نظام تخطيط حضري مرن ومناسب للجميع يمكن أن يحتوي على أشكال مختلفة للمدينة في المستقبل من خلال الابتعاد عن لوائح التخطيط الحضري الصارمة والموحدة القائمة.ونتيجة لذلك، ألغت الخطةُ حظر البناء بأعلى من 35 طابقا في مباني الإقامة مراعاة للظروف المحلية.الجدير بالذكر أن البلدية سيول كانت قد وضعت "مبدأ إدارة الأفق في سيول" في عام 2013 خلال فترة عمل عمدة سيول السابق "بارك وون سون" وبدأت تنفذ التقيد بارتفاع الشقق السكنية.