صناعة بناء السفن الكورية تتصدر مجال السفن الصديقة للبيئة عالميا

Photo : YONHAP News

سجلت صناعة بناء السفن الكورية أعلى مستوى لها العام الماضي من حيث نسبة احتلال الأسواق العالمية، واحتلت المركز الأول في بناء السفن ذات القيمة المضافة بما في ذلك سفن الغاز الطبيعي المسال.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن صناعة بناء السفن المحلية فازت في العام الماضي بـ37% من إجمالي العقود العالمية الخاصة ببناء السفن، وهي أكبر نسبة منذ عام 2018.ورغم أن حجم العقود العالمية ذات الصلة قد انخفض بحوالي 22% في العام الماضي نتيجة للانكماش الاقتصادي وظروف جائحة كورونا بالمقارنة مع العام الأسبق، إلا أن حصة كوريا زادت بـ4% عالميا.وقد احتلت الصين المركز الأول من حيث إجمالي العقود العالمية، لكن كوريا تغلبت عليها في مجال السفن ذات القيمة المضافة والصديقة للبيئة لتحتل المركز الأول، حيث فازت كوريا بـ70% من العقود العالمية الخاصة بناقلات الغاز الطبيعي المسال كبيرة الحجم، كما احتلت المركز الأول أيضا في مجال السفن الصديقة للبيئة التي تزيد نسبة العقود الخاصة بها زيادة كبيرة بالتوازي مع تعزيز القيود البيئية.