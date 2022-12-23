24 شركة كورية ترجع من الخارج إلى البلاد

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قررت أكثر من 20 شركة كورية إرجاع مصانعها في الخارج إلى البلاد.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن 24 شركة كورية قررت إرجاع مصانعها في الخارج إلى البلاد في العام الماضي، موضحة أن عدد الشركات انخفض بشركتين بالمقارنة مع العام الأسبق، إلا أن هذا الرقم يعد ثاني أعلى رقم مسجل حتى الآن.الجدير بالذكر أن 126 شركة كورية عادت إلى البلاد حتى الآن منذ عام 2014 الذي دخل فيه قانون الدعم ذو الصلة بالعودة إلى البلاد، حيز التنفيذ.يشار إلى أن حجم خطط استثمار هذه الشركات بلغ حوالي تريليون و100 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وخمسة عشر مليون دولار، حيث زاد حجمها بنسبة بلغت حوالي 40% مقارنة مع العام الأسبق، لكن إجمالي عدد موظفيها انخفض بالمقارنة مع العام الأسبق.ومن بين تلك الشركات العائدة إلى البلاد، 15 شركة عادت من الصين و4 شركات عادت من فيتنام.وتبين أن أهم أسباب تلك العودة ارتفاع تكلفة الإنتاج في الخارج رغم تدهور الإدارة، وتوسع الأسواق الكورية المحلية.