البحرية الكورية تجري أول مناورات عسكرية في جميع المناطق البحرية

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أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية بعد ظهر أمس أول مناورات عسكرية لهذا العام في آن واحد في جميع المناطق البحرية الشرقية والغربية والجنوبية.وقالت قيادة القوات البحرية اليوم إنها أجرت مناورات عسكرية بمشاركة 13 سفينة، بما في ذلك مدمرات وسفن حراسة وسفن صواريخ موجهة عالية السرعة، في كل من المناطق البحرية الشرقية والغربية والجنوبية.وخلال المناورات التي جرت في المنطقة البحرية الغربية، شاركت المدمرة "أول جي مون دوك"، وسفينة الحراسة "تشونغ جو"، والسفينة "اونغ شي اوك" عالية السرعة والتي تحمل صواريخ موجهة، حيث أجرت تدريبات على إطلاق النار الحي تجاه أهداف افتراضية.وقد قام "لي جونغ هو" رئيس أركان القوات البحرية بتوجيه وتشجيع الجنود المشاركين في المناورات وهو يحلق فوق البحر الشرقي والبحر الغربي على متن طائرة دورية بحرية.وأمر "لي" باتخاذ وضعية الاستعداد الثابت والقوي للانتقام ضد أي شكل من أشكال الاستفزازات من قبل العدو، من خلال إجراء تدريبات مستمرة.