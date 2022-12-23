مبيعات سوق الفن المحلية تتجاوز تريليون وون لأول مرة

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اتضح أن حجم التجارة في سوق الفنون التشكيلية الكورية قد حققت نموا كبيرا وملحوظا في العام الماضي.فوفقا لتقديرات حجم سوق الفن الكورية لعام 2022 التي أجرتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومركز دعم إدارة الفنون، بلغت قيمة التجارة في سوق الفن المحلية تريليونا و377 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 770 مليون دولار، وذلك لأول مرة في العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي، لتحقق زيادة بنسبة 37.2 % مقارنة مع العام الأسبق.وحسب المجالات زاد حجم المعاملات في المعارض الفنية بينما انخفض حجم المعاملات في المزادات.كما شهد العام الماضي إقامة سلسلة من المعارض الفنية كبيرة الحجم، وهو ما أدى إلى زيادة المبيعات حسب تقديرات الخبراء.وزاد عدد زوار المعارض في العام الماضي بأكثر من 100 ألف زائر مقارنة مع العام الأسبق مما يدل على أن قرار رفع إجراءات التباعد الاجتماعي قد أثر إيجابيا على تنشيط وتفعيل السوق حسب آراء المحللين ذوي الصلة.