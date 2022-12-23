المخابرات الكورية الجنوبية تؤكد نبأ التخلص من وزير خارجية كوريا الشمالية السابق

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قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أمس الخميس إنه تحقق من نبأ التخلص من وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ هو"، ولكن لا يزال من غير الواضح هل تم إعدامه أم لا.وجاء ذلك التأكيد أمس الخميس خلال جلسة للجنة المخابرات في البرلمان، بعد يوم من نشر صحف يابانية تقارير حول إعدام وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ هو" في العام الماضي.ونقلا عن مصادر متعددة مطلعة على شؤون كوريا الشمالية، قالت صحيفة "يوميوري شيمبون" يوم الأربعاء إن "ري" أُعدم في وقت ما بين الصيف والخريف في العام الماضي، كما تم إعدام 4 أو 5 مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية أيضا واحدا بعد الآخر في وقت قريب من إعدام "ري".وقالت الصحيفة إن سبب الإعدام غير معلوم، لكن "ري" وعددا من الذين أُعدموا عملوا سابقا في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا. وتوقعت الصحيفة أن بعض المشاكل المتعلقة بالسفارة ربما كانت السبب في إعدامهم.