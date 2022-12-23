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السياسية

سيول تؤكد لبكين تمسكها بسياسة الصين الواحدة

Write: 2023-01-06 09:38:15Update: 2023-01-06 09:45:09

سيول تؤكد لبكين تمسكها بسياسة الصين الواحدة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن الحكومة تحترم سياسة "الصين الواحدة" التي تنتهجها الصين، وأكدت أنها نقلت ذلك الموقف إلى بكين.
وأصدرت الوزارة ذلك التصريح بعد أن قدمت السفارة الصينية احتجاجا شديدا على الزيارة الأخيرة إلى تايوان التي قام بها وفد برلماني من كوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" في مؤتمر صحفي دوري إن الحكومة الكورية ليس لديها ما تعلق به على تصرفات النواب الفردية.
وأضاف "ليم" أن حكومة كوريا الجنوبية متمسكة بسياسة "الصين الواحدة"، وتعتقد أن الصين تدرك هذا الموقف جيدا.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين أمس الخميس بأن الحكومة نقلت هذا الموقف من خلال قناة دبلوماسية إلى الصين، ونقل عن السلطات الصينية قولها إنها تتفهم موقف سيول جيدا.


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