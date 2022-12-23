الدولية السفارة الصينية في سيول تنتقد زيارة وفد برلماني كوري إلى تايوان

قالت السفارة الصينية في سيول أمس الخميس في بيان إنها تعرب عن معارضتها واحتجاجها الشديدين على الزيارة الأخيرة لوفد برلماني كوري جنوبي إلى تايوان، ووصفتها بأنها "انتهاك خطير" لسياسة "الصين الواحدة".

وقالت السفارة إن الزيارة تنتهك أيضا روح البيان المشترك الصادر بشأن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية، وتتعارض مع تطوير العلاقات الودية.

وحثت السفارة حكومة كوريا الجنوبية على أن ترى بوضوح مخاطر هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لحل الأثر السلبي للزيارة. كما دعت سيول إلى الامتناع عن الدخول في أي تبادلات رسمية مع منطقة تايوان.

وجاء احتجاج الجانب الصيني بعد أن قالت وزارة الخارجية التايوانية يوم السبت الماضي إن وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية بين كوريا الجنوبية وتايوان زار "تايبيه" في الفترة من الأربعاء الماضي إلى السبت.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن الوفد برئاسة النائب "تشو كيونغ تيه"، من حزب قوة الشعب الحاكم، التقى بالرئيس التايواني "تساي إنغ وين" ورئيسة البرلمان "يو سي كون"، وأضافت أن الوفد ناقش أيضا الأمور المتعلقة بكوريا الشمالية مع مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو هيئة صنع السياسات المتعلقة بالصين في تايوان.



