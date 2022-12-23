إصابات كورونا في كوريا تنخفض بـ8 آلاف مقارنة الأسبوع الماضي

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انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 50 ألفا، وسط تباطؤ انتشار الوباء في الشتاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 56 ألفا و954 حالة، بانخفاض مقداره 7 آلاف و152 حالة مقارنة باليوم الأسبق، و8 آلاف و253 حالة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ حوالي شهر على أساس أيام الخميس.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 258 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار 23 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 548 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و496 حالة وفاة.