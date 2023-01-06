المكتب الرئاسي يؤكد أن الرئيس طلب الكشف عن تفاصيل خرق منطقة حظر الطيران

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الخميس إن الجيش تأكد يوم الثلاثاء من أن إحدى طائرات الدرون الكورية الشمالية قد دخلت منطقة حظر الطيران في سيول بالقرب من المكتب الرئاسي، وأبلغ الرئيس بذلك في اليوم التالي، وقد أمر الرئيس بكشف تلك المعلومات للشعب.وأصدر المكتب الرئاسي هذا التصريح بعد أن أكدت هيئة الأركان المشتركة في وقت متأخر من أمس الخميس أن الطائرة وصلت إلى منطقة حظر الطيران التي تشمل المكتب الرئاسي، وكانت وزارة الدفاع قد نفت سابقا تسلل طائرات الدرون إلى منطقة حظر الطيران.وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الخميس إن الرئيس "يون" تلقى التقرير بشأن خرق منطقة حظر الطيران يوم الأربعاء، وأمر على الفور بالكشف عنه للجمهور.وأضاف أن المكتب الرئاسي يعتبر هذا العمل الاستفزازي الكوري الشمالي بالطائرات بدون طيار، نوعا من "الإرهاب الناعم" الذي يهدف إلى إحداث اضطراب سياسي واجتماعي، موضحا أن الرئيس "يون" شدد على أن الحكومة يجب أن تزود الجمهور بالمعلومات عن المسارات الدقيقة لطائرات الدرون الكورية الشمالية من أجل الرد بقوة على تلك الاستفزازات.