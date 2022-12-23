المخابرات لا تستبعد احتمال تصوير المكتب الرئاسي بطائرات الدرون الكورية الشمالية

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قال جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي أمس الخميس إنه لا يستطيع استبعاد احتمال أن تكون إحدى طائرات الدرون الكورية الشمالية، التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي مؤخرا، قد صورت المكتب الرئاسي في سيول.ووفقا للنائب "يون كون يونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أكد جهاز المخابرات الوطني أن إحدى الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار مرت عبر الجزء الشمالي من منطقة حظر الطيران المسماة "بي - 73" والتي تشمل المكتب الرئاسي.وقال النائب "يون" إنه أعرب عن مخاوفه من احتمال قيام الطائرة بتصوير المكتب الرئاسي خلال جلسة إحاطة مغلقة أمام لجنة المخابرات البرلمانية، وردا على ذلك، قال جهاز المخابرات إن هذا الاحتمال قائم.وتعليقا على إجابة جهاز المخابرات، قال النائب "يو سانغ بوم" من حزب "قوة الشعب" الحاكم إن تلك الإجابة تعني أنه لا يمكن استبعاد أو نفي الاحتمال، وأكد أنها كانت إجابة عن سؤال مفترض، ولا تهدف إلى تأكيد حدوث ذلك.ووفقا للنائب "يو" أيضا، قال جهاز المخابرات إن كوريا الشمالية تمتلك حوالي 500 طائرة مسيرة من 20 نوعا، معظمها صغير الحجم، كما أن لديها عددا صغيرا من طائرات الدرون الهجومية ذاتية التدمير.