انخفاض الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات بنسبة 69%

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الجمعة أن حجم أرباحها التشغيلية بلغ 4.3 تريليون وون خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وبانخفاض نسبته 60.3% مقارنة بالربع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات عن 5 تريليونات وون على أساس ربع سنوي منذ 8 أعوام، بعد أن كان قد بلغ 4.06 تريليون وون في الربع الثالث من عام 2014.وقالت "سام سونغ" إن حجم مبيعاتها بلغ 70 تريليون وون خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 8.58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في هذه الانخفاضات إلى انخفاض الطلب الذي كان يتمتع بزيادة بسبب جائحة كورونا، وتراجع الطلب على أشباه الموصلات الناجم عن التضخم وسعر الفائدة المرتفعين.وحققت "سام سونغ" 301 تريليون و770 مليار وون من المبيعات في العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.93% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس سنوي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم مبيعات "سام سونغ" 300 تريليون وون.