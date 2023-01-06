إلزام القادمين من هونغ كونغ وماكاو باختبار كورونا قبل الصعود إلى الطائرة

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اعتبارا من يوم الغد السبت، سيُطلب من المسافرين القادمين إلى كوريا الجنوبية من هونغ كونغ أو ماكاو، تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية قبل السفر.ووفقا للسلطات الصحية الكورية، سيتوجب على جميع المسافرين القادمين من هونغ كونغ أو ماكاو، جوا أو بحرا، تقديم نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، بشرط إجرائه في غضون 48 ساعة من السفر، أو اختبار المستضد السريع في غضون 24 ساعة من السفر، وهو نفس الإجراء المعمول به في حالة القادمين من الصين.ويجب على المسافرين القادمين من هاتين المنطقتين أيضا تسجيل معلوماتهم الصحية ومعلومات السفر في نظام "كيو-كود" قبل الوصول، ولكن لن يُطلب منهم إجراء اختبار "بي سي آر" بعد الوصول، على عكس القادمين من الصين.وكانت السلطات الصحية الكورية قد قررت فرض إجراءات حجر صحي أكثر صرامة على الوافدين من الصين، مقارنة مع القادمين من هونغ كونغ وماكاو، حيث توقفت الصين عن إصدار البيانات اليومية الخاصة بإصابات كورونا، كما تخطط لمواصلة مراقبة الوضع ومراجعته لاتخاذ قرار بشأن أي تدابير إضافية للقادمين من هونغ كونغ وماكاو أيضا.