البنتاغون تؤكد العمل الوثيق مع سيول لرصد تهديدات كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، مجددا على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كوريا الجنوبية لرصد التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، وذلك بعد انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية من قبل طائرات درون كورية شمالية في أواخر الشهر الماضي.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما سئل عن كيفية تعاون الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بحادث طائرات الدرون الكورية الشمالية.وقال "رايدر" إن الولايات المتحدة كانت واضحة للغاية بشأن التهديدات التي تشكلها بيونغ يانغ، وكذلك التزامها بالعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان والشركاء الآخرين في المنطقة لدعم الاستقرار والأمن الإقليميين.كما أكد المتحدث أن واشنطن ستواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة ووزارة الدفاع الكورية، حيث يمكن أن تستمر هذه التهديدات.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد رصدت دخول الطائرات الكورية الشمالية، قال "رايدر" إنه لن يكشف عن تفاصيل استخباراتية حول ما قد تتعقبه الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن لديها قدرات استخباراتية في جميع أنحاء المنطقة.