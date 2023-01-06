نجاح رحلة تجريبية للنموذج الثالث للطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية

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أكمل النموذج الأوليّ الثالث للطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية "كيه إف-21" بنجاح أول رحلة تجريبية له.وأوضحت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أمس الخميس أن الطائرة أقلعت في الساعة 1:01 ظهرا من جناح تدريب الطيران الثالث التابع لسلاح الجو في "سا تشون" وهبطت دون عوائق في الساعة 1:38 ظهرا.وقد قام النموذجان الأول والثاني من الطائرة المقاتلة الأسرع من الصوت قيد التطوير، برحلات أولية ناجحة يومي 19 يوليو و10 نوفمبر من العام الماضي.وسيتم إجراء اختبارات طيران لثلاثة نماذج أولية أخرى تدريجيا في النصف الأول من هذا العام، حيث تخطط الإدارة لإجراء حوالي ألفي اختبار حتى فبراير 2026.كما تخطط الإدارة وشركة الصناعات الفضائية الكورية، التي تطور المقاتلة، لإجراء اختبار طيران بسرعة تفوق سرعة الصوت خلال هذا الشهر.