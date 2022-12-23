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الدولية

مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان لأول مرة منذ بداية العام الجديد

Write: 2023-01-06 12:13:17Update: 2023-01-06 15:02:40

مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان لأول مرة منذ بداية العام الجديد

قالت وسائل الإعلام في تايوان اليوم الجمعة إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس جونغ هون" التابعة للأسطول البحري الأمريكي السابع، قد نفذت عبورا روتينيا في مضيق تايوان أمس الخميس.
وأكدت قيادة الأسطول البحري الأمريكي السابع في بيان أصدرته أمس عبور المدمرة لمضيق تايوان، موضحة أن مضيق تايوان هو منطقة مائية تنطبق عليها حرية الملاحة والتحليق بموجب القانون الدولي.
كما أكدت على التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، مشددة على أن القوات المسلحة الأمريكية تطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية عن وثائق للبحرية الأمريكية أن السفن العسكرية الأمريكية قد قامت بملاحات 8 مرات في العام الماضي، بما في ذلك المدمرة "بين فولد" يوم الخامس من نوفمبر الماضي.
ويذكر أن مضيق تايوان يقع بين الصين وتايوان، ويبلغ طوله 400 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 150 كيلومترا و200 كيلومتر، ويعتبر منطقة استراتيجية محورية.
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