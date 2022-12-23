انطلاق معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس

Photo : YONHAP News

انطلق أمس الخميس في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023 بمشاركة 3 آلاف و100 شركة من 174 دولة، ويستمر انعقاده 4 أيام.وتقوم الشركات المشاركة بعرض منتجاتها الإبداعية وتقنياتها الجديدة في المعرض الذي تصل مساحته إلى 186 ألف متر مربع، ويُتوقع أن يتجاوز عدد زائريه 100 ألف شخص.وتشارك كوريا الجنوبية في المعرض بـ550 شركة، منها "سام سونغ" للإلكترونيات، و"إس كيه"، و"إل جي" للإلكترونيات، ومجموعة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة.ويعد جناح "سام سونغ" للإلكترونيات أكبر الأجنحة من حيث المساحة، حيث تصل إلى 3368 مترا مربعا، بينما أنشأت شركة "إل جي" للإلكترونيات جناحا تصل مساحته إلى 2044 مترا مربعا تحت شعار "الحياة جيدة".وتشارك الصين في المعرض هذا العام بـ480 شركة، بعد أن كان عدد شركاتها في كل معرض من المعارض التي أقيمت قبل جائحة كورونا أكثر من ثلث إجمالي عدد الشركات المشاركة.