تقصير فترة إصدار تأشيرة العمال الأجانب في كوريا لحل نقص العمالة في بناء السفن

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كشفت الحكومة الكورية اليوم الجمعة عن خطة لتقصير الوقت المستغرق للإجراءات الإدارية، بما في ذلك إصدار التأشيرات، من 4 أشهر إلى شهر واحد، بحيث يمكن لشركات بناء السفن التي تعاني من نقص في العمالة جلب القوى العاملة التي تحتاجها من الخارج بشكل سريع.وتوقعت الرابطة الكورية لشركات بناء السفن أن يصل حجم النقص في القوى العاملة في مجال بناء السفن إلى 14 ألف شخص حتى نهاية هذا العام، نظرا لزيادة الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية مؤخرا لبناء السفن.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة قد حاولت جلب 1621 من القوى العاملة الأجانب لسد النقص في العمالة في قطاع بناء السفن، ولكن لم يتحقق هذا الهدف، حيث تم إصدار تأشيرات لـ412 شخصا فقط حتى يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي.وقامت وزارة العدل بإرسال 20 من مسؤوليها إلى خمس مدن، هي: بوسان وأولسان وتشانغ وان وكوجيه وموكبو، للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرات للعمال الأجانب.وتخطط الوزارة لإصدار تأشيرات لحوالي ألف آخرين من العمال الأجانب في غضون شهر يناير الجاري.كما قررت الحكومة توسيع معدل السماح بجلب العمال الأجانب لشركات بناء السفن من 20% حاليا إلى 30% بشكل مؤقت ولمدة عامين.