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المحلية

السلطات الكورية تحقق في حادث الانفجار في محطة تيه آن الحرارية

Write: 2023-01-09 10:22:46

السلطات الكورية تحقق في حادث الانفجار في محطة تيه آن الحرارية

Photo : KBS News

قامت سلطات الإطفاء الكورية أمس الأحد بالاستجابة لتقرير بأنه قد شوهد حريق وسُمعت أصوات انفجارات في محطة طاقة حرارية في منطقة "تيه آن" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" في الساعة 8:46 صباحا.

وتم حشد جميع القوى العاملة والمعدات في محطات الإطفاء العاملة في تلك المنطقة، حيث تم احتواء الشعلة الرئيسية في حوالي الساعة 9:42 صباحا باستخدام 29 جهازا، بما في ذلك طائرة هليكوبتر، و210 أشخاص.

وقال مسؤول إطفاء إنه لم يكن هناك عمال في موقع الحادث في ذلك الوقت، حيث تم إجلاء 12 شخصا في المناطق القريبة بسلام.

كما صرح مسؤول في محطة الطاقة بأن الحريق يُفترض أنه حدث من منشأة تقوم بتغويز الفحم لإنتاج الكهرباء. وسوف تبدأ الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقات في السبب الدقيق للحادث بعد إخماد الحريق.
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