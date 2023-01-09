السلطات الكورية تحقق في حادث الانفجار في محطة تيه آن الحرارية

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قامت سلطات الإطفاء الكورية أمس الأحد بالاستجابة لتقرير بأنه قد شوهد حريق وسُمعت أصوات انفجارات في محطة طاقة حرارية في منطقة "تيه آن" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" في الساعة 8:46 صباحا.وتم حشد جميع القوى العاملة والمعدات في محطات الإطفاء العاملة في تلك المنطقة، حيث تم احتواء الشعلة الرئيسية في حوالي الساعة 9:42 صباحا باستخدام 29 جهازا، بما في ذلك طائرة هليكوبتر، و210 أشخاص.وقال مسؤول إطفاء إنه لم يكن هناك عمال في موقع الحادث في ذلك الوقت، حيث تم إجلاء 12 شخصا في المناطق القريبة بسلام.كما صرح مسؤول في محطة الطاقة بأن الحريق يُفترض أنه حدث من منشأة تقوم بتغويز الفحم لإنتاج الكهرباء. وسوف تبدأ الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقات في السبب الدقيق للحادث بعد إخماد الحريق.