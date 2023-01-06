زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب المياه قبالة إنتشون

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ضرب زلزال بلغت قوته3.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة المائية المقابلة لساحل مدينة إنتشون في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه تم رصد الزلزال في الساعة 1:28 صباحا في المياه على بعد حوالي 25 كيلومترا إلى الغرب من منطقة "كانغ هوا"، في غرب منطقة المطار.وكان من المعتقد في البداية أن الزلزال بقوة أربع درجات، حيث أدى إلى إطلاق أنظمة الإنذار المبكر من الزلازل. وتم إرسال إشعار نصي للطوارئ بالحدث إلى الهواتف المحمولة لمن هم في منطقة العاصمة سيول. ومع ذلك، تم تخفيض التصنيف لاحقا بعد إجراء تحليل إضافي. ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي 19 كيلومترا.وعلى الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن، إلا أنه تم إجراء ما لا يقل عن 30 مكالمة إلى سلطات مكافحة الكوارث في إنتشون من قبل أولئك الذين شعروا بالهزة الأرضية.وتعد هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تضرب فيها هزة أرضية بقوة ثلاث درجات أو أكثر منطقة شبه الجزيرة الكورية أو مياه البحر المحيطة بها. كما جاء هذا الزلزال بعد حوالي 70 يوما من وقوع زلزال بلغت قوته أربع درجات على مقياس ريختر في محافظة "غو سان" في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" في 29 أكتوبر.