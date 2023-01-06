آن تشول سو يعلن عن ترشحه لرئاسة حزب قوة الشعب

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من المقرر أن يعلن النائب عن حزب "قوة الشعب" الحاكم، "آن تشول سو" عن ترشحه لرئاسة الحزب، اليوم الاثنين.ووفقا لمسؤولين حزبيين، سيعقد الرئيس السابق للجنة الانتقالية الرئاسية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم للإعلان عن طموحه في أن يتم انتخابه رئيسا جديدا للحزب خلال المؤتمر الوطني المقرر عقده يوم 8 مارس.وسوف يقود حملته الانتخابية "كيم يونغ أو"، العضو السابق في الحزب المحافظ الذي خدم ثلاث فترات برلمانية. ومن بين منافسي "آن"، رئيس حزب "قوة الشعب" السابق "كيم جي هيون"، الذي أعلن عن محاولته لاستعادة اللقب يوم 27 ديسمبر، ويخطط لعقد حدث افتتاحي لفريق حملته الانتخابية اليوم الاثنين أيضا.وقد أصبح "آن"، الرئيس السابق لحزب الشعب المعارض الصغير، نائبا برلمانيا للمرة الثالثة بعد أن خاض حملته الانتخابية كمرشح عن حزب "قوة الشعب" في منطقة "بون دانغ أ"، في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، خلال الانتخابات المحلية التي جرت في الأول من يونيو الماضي.ويذكر أن "آن" قد ساهم فعليا في فوز الرئيس "يون صوك يول" في الانتخابات الرئاسية في مارس من خلال دمج ترشيحه مع مرشح حزب "قوة الشعب" آنذاك، كما اندمج الحزبان في وقت لاحق.