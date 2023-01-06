كوريا تصدر تنبيها بشأن حطام قمر اصطناعي أمريكي

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حذرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية من احتمال تحطم قمر اصطناعي أمريكي متوقف عن العمل، وسقوط الحطام بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، اليوم الاثنين.وأصدرت الوزارة حالة التأهب في الساعة السابعة من صباح اليوم، وعقدت اجتماعا لمقر إدارة مخاطر الفضاء للاستجابة لحالات الطوارئ المتوقعة، حيث إن القمر الاصطناعي المتوقف عن العمل حاليا والذي كان مخصصا لدراسة ميزانية الإشعاع الأرضي، والتابع لوكالة الفضاء الوطنية الأمريكية "ناسا"، ويزن طنين و450 كيلوغراما، سيعود إلى الأرض بعد 38 عاما في الفضاء.ووفقا للمعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك، فإن هناك فرصة كبيرة لتحطمه فيما بين الساعة 12:20 ظهرا والساعة 1:20 بعد الظهر بتوقيت كوريا، وتقع شبه الجزيرة الكورية داخل منطقة تحطمه المتوقعة.وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يحترق جزء كبير من القمر الاصطناعي في أثناء عملية إعادة الدخول للغلاف الجوي، ولكن يمكن أن يسقط بعض الحطام على مجموعة واسعة من المناطق، مما يتطلب الانتباه من قبل الجمهور. وكانت ناسا قد قدرت في وقت سابق احتمالات إصابة إنسان بذلك الحطام بواحد من 9400.