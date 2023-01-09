الدولية مسؤول اقتصادي أمريكي كبير يزور كوريا الجنوبية

من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية مسؤولٌ أمريكي كبير يتعامل مع دبلوماسية واشنطن المتعلقة بالاقتصاد، وذلك وسط الجدل المحيط بالتشريعات الأمريكية التي يعتبرها العديد من مصنعي السيارات الأجانب تمييزية. ومن المقرر أن يصل وكيل وزارة النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "خوسيه فرنانديز" إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين حيث يلتقي بمسؤولين حكوميين ورجال أعمال من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قبل مغادرته بعد غد الأربعاء. ومن بين أولئك الذين من المقرر أن يلتقي بهم نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون"، صباح الغد الثلاثاء، ويلي اللقاء عقد مؤتمر صحفي مشترك، مع توقعات بأن يتم تبادل الآراء بين الجانبين حول قانون تخفيض التضخم الأمريكي خلال محادثاتهما. ويرى المراقبون أن الجدل حول القانون الذي يفرض استثناءات ائتمانية ضريبية على السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية، سيكون عاملا حاسما في زيادة تطوير التحالف الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين. ومن المتوقع أن يقيم المسؤولان الكوري والأمريكي التقدم المحرز في مجالات التعاون المتفق عليها خلال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في دورته السابعة التي عقدت في واشنطن الشهر الماضي، وأن يناقشا القضايا الاقتصادية المعلقة والتعاون الثنائي. وسوف يكون اجتماع الغد هو أول اجتماع بين الجانبين منذ حوار الخبراء الذي عقد يوم 12 ديسمبر، والذي صدر عنه بيان مشترك حول تعزيز النظم البيئية لسلسلة التوريد والبحوث المشتركة المتعلقة بالتقنيات الرئيسية والناشئة.



