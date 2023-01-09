وزارة الدفاع ترفض الانتقادات الموجهة للتعامل مع طائرات الدرون الكورية الشمالية

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انتقدت وزارة الدفاع في سيول تكتل المعارضة لانتقادها إجراءات الرد على توغل طائرات درون كورية شمالية لأجواء كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي.وقال متحدث باسم الوزارة في بيان مكتوب أرسل إلى الصحفيين أمس الأحد إن إرسال طائرات درون كورية جنوبية إلى أجواء كوريا الشمالية هو إجراء مماثل تم اتخاذه دفاعا عن النفس. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراء ردا على الانتهاك الواضح للهدنة من قبل كوريا الشمالية بخرقها لخط الترسيم العسكري بطائراتها بدون طيار وإرسالها إلى الجنوب، بما في ذلك المناطق الشمالية من العاصمة سيول.وقالت الوزارة إن اتفاقية الهدنة لا تحد من السلطات المتأصلة للقادة في ممارسة حق الدفاع عن النفس من خلال الرد بشكل مناسب على الأعمال العدائية الواضحة.ويذكر أن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك سونغ جون" قد وجه انتقادات في وقت سابق لأوامر الرئيس "يون صوك يول" بإرسال طائرات بدون طيار كورية جنوبية عبر الحدود ردا على توغل كوريا الشمالية بطائرات بدون طيار يوم 26 ديسمبر الماضي، قائلا إن "رد الرئيس المرتجل وغير المتعقل" يشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة.