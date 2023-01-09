عدد المقاهي في كوريا الجنوبية يقارب مائة ألف

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زاد عدد المقاهي في كوريا الجنوبية بأكثر من الضعف في أربع سنوات إلى ما يقرب من 100 ألف. ووفقا للمؤسسة الكورية لتجارة الأغذية اليوم الاثنين، بلغ عدد المتاجر التي تبيع القهوة والمشروبات 99 ألفا بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 17.4% بالمقارنة مع العام الأسبق.وبالمقارنة مع عددها قبل أربع سنوات، قفز الرقم بمقدار 50 ألفا، مسجلاً زيادة نسبتها 102.1%.وبذلك تعززت مكانة المقاهي باعتبارها ثاني أكثر أعمال المطاعم انتشارا في كوريا الجنوبية بعد المطاعم الكورية، والتي بلغ عددها 362 ألفا في أواخر العام الماضي. وفاق عدد المقاهي عدد محلات بيع الدجاج لأول مرة في عام 2021 حيث بلغ حوالي 84 ألفا مقابل 76 ألفا.ومع تزايد شعبية القهوة بين الكوريين، بلغت قيمة واردات كوريا من البُن في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي أكثر من مليار و190 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، حسب إحصاءات هيئة الجمارك الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استيراد قهوة بقيمة مليار دولار لكوريا في غضون فترة عام.