​أول زيادة في عدد مستخدمي مطار إنتشون منذ 3 أعوام

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شهد عدد مستخدمي مطار "إنتشون" الدولي أول زيادة منذ 3 أعوام، مع إلغاء القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة مطار "إنتشون" الدولي، بلغ إجمالي عدد مستخدمي المطار حوالي 17 مليونا و 860 ألف شخص في العام الماضي ، بزيادة نسبتها 460% مقارنة بالعام الأسبق.وكان عدد مستخدمي مطار "إنتشون" قد بلغ 71 مليونا و160 ألف شخص في عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، ثم انخفض إلى 12 مليونا و40 ألف شخص في عام 2020 بعد فرض إجراءات الحجر الصحي.وحسب الدول، زاد عدد مستخدمي مطار "إنتشون" من وإلى اليابان ودول جنوب شرق آسيا بشكل كبير، حيث بلغ عدد المسافرين من وإلى اليابان مليونين و188 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة مقدارها 13 ضعف العدد في العام الأسبق.