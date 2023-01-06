افتتاح الجلسة الاستثنائية للبرلمان اليوم

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افتتحت اليوم الاثنين الجلسة الاستثنائية للبرلمان الكوري، والتي يستمر انعقادها لمدة شهر واحد.وجاء عقد الجلسة الاستثنائية بناء على طلب تقدم به الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لتمرير القوانين ذات الصلة بمعيشة الشعب واكتشاف الحقائق المتعلقة بعبور طائرات درون كورية شمالية للحدود لتنتهك أجواء كوريا الجنوبية.وكان حزب قوة الشعب الحاكم قد ادعى أنه لن يكون قد فات الأوان لعقد جلسة استثنائية للبرلمان بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وفي سياق متصل، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "جو هو يونغ" في تصريح أدلى به للصحفيين إن طلب الحزب المعارض الرئيسي عقد جلسة استثنائية يهدف إلى الدفاع عن رئيسه "لي جيه ميونغ" الذي يخضع حاليا لتحقيقات النيابة بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشاوى من بعض الشركات، حيث من المقرر أن يحضر "لي" تحقيقات النيابة غدا الثلاثاء.