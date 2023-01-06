إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 63 يوما

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سجلت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية أقل مستوياتها منذ 63 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 19 ألفا و106 حالات، بانخفاض مقداره حوالي 27 ألف حالة مقارنة باليوم الأسبق، وحوالي 3 آلاف حالة مقارنة بيوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبهذا شهد عدد الإصابات الجديدة انخفاضا لثلاثة أسابيع على التوالي على أساس أيام الأحد.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 109 حالات لدى الوافدين من الخارج، منها 74 حالة لدى الوافدين من الصين.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 532 شخصا.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و625 حالة وفاة حتى الآن.