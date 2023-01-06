تراجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الحرة في إنتشون

Photo : YONHAP News

تبين أن الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة إنتشون الكورية قد شهدت تراجعا في العام الماضي، فيما زادت الاستثمارت المحلية فيها.وقالت سلطات المنطقة الاقتصادية الحرة في إنتشون اليوم الاثنين إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في مناطق "سونغ دو" و"يونغ جونغ" و"تشونغ را" في مدينة إنتشون قد بلغت 358 مليون دولار في العام الماضي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 14 عاما، وإلى 60% من القيمة المستهدفة البالغة 600 مليون دولار.وكان عدد الصفقات التي تم توقيعها في العام الماضي من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الحرة في إنتشون صفقتيْن فقط، وبلغ عدد مذكرات التفاهم الخاصة بالاستثمارات الأجنبية التي تم توقيعها في الماضي الماضي 3 مذكرات فقط، بينما بلغت قيمة استثمارات الشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية الحرة في إنتشون في العام الماضي 7 تربليونات و46.2 مليار وون، بزيادة مقدارها 4.5 ضعف ما تم استثماره في العام الأسبق.