الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

انخفاض أسعار الشقق في سيول بنسبة 3% باستثناء 3 مناطق

Write: 2023-01-09 12:39:45Update: 2023-01-09 14:07:47

انخفاض أسعار الشقق في سيول بنسبة 3% باستثناء 3 مناطق

Photo : YONHAP News

انخفضت أسعار الشقق في سيول بحوالي 3% في العام الماضي وسط ارتفاع سعر الفائدة والقلق المتزايد من احتمال الركود الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعارها في مناطق "يونغ سان" و"جونغ نو"، و"صو تشو" في سيول.
وطبقا تقرير صادر عن بنك "كي بي كوك مين" اليوم الاثنين، انخفضت أسعار الشقق في سيول بنسبة 2.96% في المتوسط.
وتعد منطقة "دو بونغ" أكثر مناطق سيول انخفاضا في أسعار الشقق، حيث بلغت نسبة الانخفاض 6.4%، وتلتها منطقة "سونغ با" بنسبة 5.88%، ثم منطقة "نو وان" بنسبة 5.63%، ومنطقة "سونغ بوك" بنسبة 5.58%.
أما منطقة "يونغ سان" فشهدت ارتفاعا في أسعار الشقق بنسبة 2.41%، و"جونغ نو" بنسبة 1.02%، و"صو تشو" بنسبة 0.71%.
وأشار التقرير إلى معدل انخفاض أسعار الشقق في المناطق غير سيول كان أعلى من نظيره في سيول، حيث شهدت أسعار الشقق في مدينة "سيجونغ" انخفاضا بنسبة 11.97%، لتكون أكثر المدن من حيث معدل الانخفاض على مستوى البلاد، وتلتها مدينة "هوا صونغ" بنسبة 10.63%، ومدينة "كوانغ ميونغ" بنسبة 9.84%.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;