انخفاض أسعار الشقق في سيول بنسبة 3% باستثناء 3 مناطق

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انخفضت أسعار الشقق في سيول بحوالي 3% في العام الماضي وسط ارتفاع سعر الفائدة والقلق المتزايد من احتمال الركود الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعارها في مناطق "يونغ سان" و"جونغ نو"، و"صو تشو" في سيول.وطبقا تقرير صادر عن بنك "كي بي كوك مين" اليوم الاثنين، انخفضت أسعار الشقق في سيول بنسبة 2.96% في المتوسط.وتعد منطقة "دو بونغ" أكثر مناطق سيول انخفاضا في أسعار الشقق، حيث بلغت نسبة الانخفاض 6.4%، وتلتها منطقة "سونغ با" بنسبة 5.88%، ثم منطقة "نو وان" بنسبة 5.63%، ومنطقة "سونغ بوك" بنسبة 5.58%.أما منطقة "يونغ سان" فشهدت ارتفاعا في أسعار الشقق بنسبة 2.41%، و"جونغ نو" بنسبة 1.02%، و"صو تشو" بنسبة 0.71%.وأشار التقرير إلى معدل انخفاض أسعار الشقق في المناطق غير سيول كان أعلى من نظيره في سيول، حيث شهدت أسعار الشقق في مدينة "سيجونغ" انخفاضا بنسبة 11.97%، لتكون أكثر المدن من حيث معدل الانخفاض على مستوى البلاد، وتلتها مدينة "هوا صونغ" بنسبة 10.63%، ومدينة "كوانغ ميونغ" بنسبة 9.84%.